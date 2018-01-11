Nice taşkın çayı geçmişken derede boğulacak gibi olmamız neden?

FETÖ'nün tasfiyesinde yaşanan zorlukların; her ileri adımdan sonra bir süre yerimizde saymamızın sebebi ne?

Kemalistlerin milli karakterlilerine ne oldu, ortalıkta dolanan fırıldaklar neyin nesi?

Nasıl oldu da bu kadar çok sayıda insan "makam ve mevki muhafazakârı" oldu?

Ah, hele akademik dünyamız...

Akademik dünyamızın 15 Temmuz öncesinin bürokrasisiyle içli dışlı halini anlayan var mı?

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