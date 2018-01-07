Sevgili Ayşe... Bu mektuba çok şaşıracağını sanıyorum. Seni nasıl bulduğuma bile şaşacaksın; adres alıp vermedik, ayrılışımızı düşünürsen benden tekrar haber almayı istemeyeceğin ortada. Suç internetin. Dijital çağda, kimse sonsuza kadar saklanamıyor. (HARI KUNZRU/Üç Harfli Kelime: Aşk adlı hikayeler seçkisinden)

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Bunlar gözyaşı, bunlar kurur. (/Beyaz Geceler)Aşıklar işte böyledir Nihalciğim,bütün ömürlerine yaymak isterler. (/Bizim Büyük Çaresizliğimiz)tereddüt içinde. Bu şehir vedalaşmayı geciktiriyor, burada Avrupa kendisine veda ediyor.Hatırlama, ertelenmiş değişim. Ama böyle şeyleri Gezi Rehberi'ne yazmak aklımın ucundan bile geçmez. Ben sersemleri fado tavernalarına gönderirim, Slauerhoff ve Pessoa'yı kendime saklarım. (/İşte Şu Hikaye)Eve ilk geldiğimde hissettiğim boşluk ve keder duygusu bazen ince bir sızı halinde görünüp kayboluyordu. O vakit kendime bir çare ya da teselli olarak gördüğüm ölüm kapısı iyice daralmış, evdeki bir oyuk, parke aralığı gibi bir şeye dönüşmüştü. Ben kimdim, ölmek kimdi? Ben kimdim, o kapıdan geçmek kimdi?kimdim, ömrün çokluğuna üzülecek adam kim? (/ Coşkuyla Ölmek)En güzel yanımın saçlarım olduğunu söylüyorlar sık sık, ben de bundan güzel olmadığım anlamını çıkarıyorum. Bu dikkat çekici saçları yirmi üç yaşımda, annemden ayrıldıktan beş yıl sonra Paris'te kestirdim. Kesin, dedim. Kesti adam. İsteyip istemediğimi sordular, bir paket yapabileceklerini söylediler. İstemez, dedim. Bundan sonra,, dediler daha çok.de öyle, pek fena sayılmaz. (/ Sevgili)Ben inek gübresinden, kitaplardan ve elde yıkanan bulaşıktan yanayım.daha hakiki hiçbir şey görmedim. (/Neşe-İnsan)