"Yeni yıl" dönemlerinde daha çok dikkatimi çekiyor.

Galiba çevremde, tanışlarımda, hatta sosyal medyada "daha iyi bir hayatın piyangodan çıkar gibi ortaya çıkacağına" inananlar giderek çoğalıyor.

Üzerlerindeki çaresizlik, yoksulluk, yoksunluk havalarını görseniz, asabınız bozulur.

Ellerini kucaklarında kavuşturup yerlerinden kıpırdamadan ama sürekli sızlanarak bekliyorlar.

Siz hiç "bekleyen" yoksul gördünüz mü?

Olmaz. Göremezsiniz.

Oysa bu arkadaşlar en kötü durumda bile "orta sınıf"ın nimetlerinden yararlanıp oturdukları yerde "yeni senenin mutluluk ve iyilik getirmesini" umut edenler.

Ve ne yalan söyleyeyim, her şeyi yerli yerine koyup anlayışla karşılamaya çalıştığım bir yaşımda sakin kalamayıp bu mızmız konformizme öfkelenmeye başladım.

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