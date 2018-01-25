Acıklı mı?

Acıklı tabii.

Ayıltıcı mı?

Anlamak, toparlanmak isteyen için hem de nasıl ayıltıcı!

Solculuk denen şeyin bizzat finans oligarşisi tarafından köleleştirildiğini; emperyalizmin çirkinliklerini örtmek için entelektüel süs olarak kullanıldığını görmek için bundan daha açık bir örnek olabilir mi?

Neymiş?

"Tanınmış solcu düşünürler David Harvey ve Noam Chomsky dahil 13 önemli isimden dünyaya Afrin çağrısı" yapılmışmış...

Ama o "dünya" lafı var ya, habercilerin palavrası!

Öyle bir dünya yok!

David Harvey ve Noam Chomsky bunu bilmez mi?

***

***

Açın internetten bakın...İmza attıkları bildirinin sonunda yazmışlar; dünyayı değil, açık açık "" göreve çağırıyorlar.Anlayacağınız...Ömürleri boyunca gittikleri her üniversite konferansında Pentagon'un çevirdiği işlere öfke kusan; emperyalizme karşı cilt cilt kitaplar yazan bu adamlar şimdi kalkmışlar, ABD'nin yardımını bekliyorlar.Daha ilginci şu ki, "Türkiye'nin böyle bir işe kalkışamayacağı"gibi bir lafı da bildirilerine sıkıştırmışlar.Yani bu saçı sakalı ağarmış koskoca adamlariçlerine sindirebilmişler.Aralarındada var ki, çok feci!Hardt kim mi?" denilen "" kitabının iki yazarından biri.Hardt'ın düştüğü duruma bakın!Dostu ABD, düşmanı Türkiye.Oturmuş, ABD'ye yalvarıyor.Öyle bir "" ki bu, yapıştığı yerden kalkışı olmaz!Şimdi durup esas gerçeği bir daha vurgulayayım...İyi oluyor; bu adamların muhalif falan değil,; hattaolduğu gerçeği yavaş yavaş bütün halkların kafasına dank ediyor.Hiç şüpheniz olmasın, üç buçuk milyon Suriyeli'nin Türkiye'de misafir edildiğini görmeyen, PKK terörüne bir kez bile laf etmeyenpek yakında tarihe gömülecek.Gerçek adalet arayışı ve dünya egemenlerine karşı mücadele bundan sonra başlayacak.