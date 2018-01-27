"Vatan, gerçek ve hakiki bir yerdir. Onun her halini, her maddesini sevenler vatanı sevebilir... Vatanın adını söylemelidir. Vatan İstanbul'dur, Üsküp'dür, Trabzon'dur, Yozgat'dır, Ankara'dır ve bunların içinde sayılamıyacak kadar hâtıralar vatandır... Velhasıl, vatan mücessem bir duygudur. Mücerred bir mefhûm olarak, onu yalnız bir ansiklopedide okuyabiliriz. Hâlbuki vatanın evlâdları, mücerred bir mefhûm için ölmez. Fakat mücessem bir mefhûm için, asırlarca ve milyonlarca insan ölebilir!"

Yahya Kemal'in Urfa Mebusu olarak 21 Ağustos 1923'te Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmadan alıntıladım bu tekrar tekrar okunacak sözleri.

Gençler için iki cümleyi günümüz dilinde yazayım...

"Vatan, somut bir duygudur. Soyut bir kavram olarak onu yalnızca bir ansiklopedide okuyabiliriz."

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