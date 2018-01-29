CHP'li Öztürk Yılmaz eleştirilere küfürle karşılık verdi!

MECLİS ÇATISI ALTINDA KENDİNİ KAYBETTİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kendisi hakkında linç kampanyası yapıldığını belirterek, "Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek." dedi. Hakkında yapılan eleştirilere cevap verirken, kendini kaybeden Yılmaz, Meclis çatısı altında ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

İŞTE O SKANDAL İFADELER:

CHP'li Yılmazdan ağza alınmayacak ifadeler!

ÇAVUŞOĞLU ÖZTÜRK İÇİN KORKAK DEMİŞTİ...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, Öztürk Yılmaz'ın ÖSO ile ilgili skandal açıklamalarına ilişkin konuştu.

Çavuşoğlu; "CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurumdu eskiden kısa bir süreli. Bunları söylemek istemezdim ama 'Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim' deyip yalvaran bir zavallı şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın. Musul Başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor. İfadelerinin kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan 'Başkonsolos ben değildim' diyen bir korkak bu" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Yılmaz'a "Bana yalvaran korkak"