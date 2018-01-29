Mahir Ünal: CHP çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı sona erdi

Saat 19.15'te başlayan toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklama yaptı.

Açıklamadan satır başları şöyle

"Zeytin Dalı Harekatı son derece başarılı bir şekilde sürüyor. TSK'nın, kahraman ordumuzun ÖSO ile yürüttüğü operasyon başarıyla devam diyor. Burada oluşturulan yerel yönetimler niteliğinde hastanesiyle, okuluyla, üniversitesiyle Fırat Kalkanı'nın sonuçlarını görüyoruz. Afrin bölgesi de terörden temzilendikten sonra buranın gerçek sahipleri olan insanlara terk edilecek."

"Burada maalesef CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor. 3 gün sonra bu duruşu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Bu harekete dönük bir şey söyleyemeyen CHP, ÖSO'ya yönelik çirkin şeyler söylüyor. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? PYD YPG'ye dönük bir gün olsun olumsuz ifadenizi duymadık. YPG'ye övgüler dizdiğinizi biliyoruz."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır. Bazen PKK'lı, bazen PYD'li, bazen DHKPC'li, terör sevici tiplerin radikal ve kendi devletine 'seri katil' diyen tiplerle ortaya çıktığı ve onların adeta odağı, mihrakı haline gelen bir yapıya dönüşmüştür."