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'liler çıldırdı! Öztürk'ten sonra FETÖ'nün tetikçisi de...

'li , 'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan için "Kimdir bu it sürüsü" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 02:00
CHP'liler çıldırdı! Öztürk'ten sonra FETÖ'nün tetikçisi de...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri /, 'tan temizlemek ve 'nin sınır güvenliğini sağlamak için 'yla (Özgür Suriye Ordusu) birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda başladı.

CHP'li Öztürk Yılmaz eleştirilere küfürle karşılık verdi!

ÖSO, Mehmetçik'le birlikte Afrin'de mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de hakaretlerine devam ediyor.

CHP'li Eren Erdem'den çirkin sözler

"KİMDİR BU İT SÜRÜSÜ"

Genel Başkan Yardımcısı 'ın ÖSO'yu hedef alan ifadelerinden sonra de konuştu.

CHP Öztürk Yılmaz'ı çok mu aradı?

Erdem ÖSO'yla ilgili: "Asıl vatan hainliği 'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?"

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CHP'liler çıldırdı! Öztürk'ten sonra FETÖ'nün tetikçisi de...
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