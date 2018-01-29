"YPG’nin Kürtlerle ne ilgisi var?"

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR :

PKK/YPG'NİN O KAMPINA DİKKAT!

Geçtiğimiz yıl Haziran 2017'de o dönem için çok önem vermediğimiz bir haberle karşılaşmıştık. PKK-YPG'nin, Esad kontrolündeki Akdeniz kıyısında bulunan Lazkiye kentinin El Basit kasabasına bir eğitim kampı kurduğunu yazıyordu haber. Kamp hem İdlib'deki muhalifleri kuşatmak hem de Afrin'i korumak için stratejik bir geçiş güzergahında bulunuyordu. Kampın acemi savaşçıları olarak eğitime giden teröristlerin, Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ne mensup oldukları da yine haber içerisinde alt satırlarda yer alıyordu. Nereden çıkmıştı bu örgüt ve neden Esad bu örgüte ev sahipliği yapıyordu. YPG ile ilişkisi neydi? Cevabını bulmak için Mart 2016 yılından başka bir habere bakalım birlikte.

BÜTÜN SİLAHLI SOL ÖRGÜTLER ORADA

Fonda PKK'lı Duran Kalkan ve yanlarında daha önce pek tanımadığımız üç kişi var. Arkalarında bazılarının yüzleri maskeli bir grup, ellerinde "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" adlı bir afiş taşıyorlar. PKK'nın başını çektiği bir birleşmenin duyuru toplantısı bu. Hangi örgütler mi var? PKK, TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler Koordinasyonu. Kendilerine Türk solu diyen 10 farklı örgüt. Bu örgütlerin amaçları ne diye kısa bir internet araması yapabilirsiniz. Karşınıza hep "faşist devlete ve onun işbirlikçilerine karşı devrim yapmak" kendilerini sosyalist, komünist, Leninist, Maocu vb isimlerle adlandırıyorlar. Kürtlerle bir ilgileri yok. Ama aslında var. PKK gibi bir örgüt sayesinde Kürtlerin kanı üzerinden kendilerine bölgedeki silahlı örgütler liginde yer bulabiliyorlar. Yani Kürtler, onlar için PKK'nın da olduğu gibi kullanışlı bir öğe sadece.

ESAD'IN KONTROLÜNDE OLMASI SİZİ ŞAŞIRTMASIN

Bu örgütlerin birleşerek Türkiye'de yaptıkları terör saldırıları özellikle 7 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında çok konuşuldu. Ancak ilk haberde de söylediğim üzere bu teröristler öncelikle YPG ve Esad kontrolündeki eğitim kamplarında eğitim gördüler. Hala Suriye topraklarında yerleşikler. Birçoğu muhtemelen Afrin'de olabilirler. Ama cephe ilerisine ailelerinden zorla alıkoydukları Kürt kızlarını ve erkeklerini sürüp, kendileri arkada büyük devrim konuşmaları yapıyorlar da olabilirler. Bu örgütlerin Esad rejimine olan destek ve bağlılıkları da Google'dan yapabileceğiniz kısa bir aramayla karşınıza zaten çıkacaktır. Dolayısıyla eğitim kamplarının Esad kontrolünde olması sizi şaşırtmasın.

KÜRTLER BU KİRLİ SENARYODA SADECE ARAÇSALLAŞTIRILDI

Buraya kadar işin daha çok bölgesel sol terör örgütlerinin YPG ile ilişkisine değindik. Biraz da amacı tüm dünyada devrim yapmak olan uluslararası sol terör örgütlerinin YPG bünyesinde nasıl birleştiklerine ve Kürtleri nasıl araçsallaştırdıklarına bakalım.

Haziran 2015 yılında "Enternasyonalist Özgürlük Taburu" (EÖT) adında bir yapı kuruldu YPG şemsiyesi altında. Uzatmadan EÖT içindeki örgütlere kısaca bakalım;

United Freedom Forces (Birleşik Özgürlük Güçleri)- İspanya iç savaşında faaliyet gösteren Uluslararası Tugay adlı örgüt tarafından 2014 yılında Kobani'de sosyalist devrim amacıyla kuruldu.

Reconstrucción Comunista; yine İspanya'dan Marksit-Leninist bir örgüt.

Revolutionary Union for Internationalist Solidarity (Uluslararsı Dayanışma için Devrimci Birlik) Yunanistan orjinli bir anarko ko-münist örgüt. 2015 yılından beri Suriye'de çatışmaların içinde yer alıyor.

DESTEKLEYENLER ARASINDA TİKKO DA VAR LGBT'DE

Bob Crow Brigade (Bob Crow Tugayı); adını İngiltereli sosyalist bir sendika liderinden alan bu örgüt, Birleşik Krallık ve İrlanda orjinli.

Henri Krasucki Brigade (Henri Krasucki Tugayı); bu örgüt de Fransız sendika lideri Henri Krasucki'den adını alan Fransa orjinli sosyalist bir örgüt.

Son iki örgüt İngiltere ve Fransa'da bildiğiniz sendika faaliyetleri de yürütüyorlar.

International Revolutionary People's Guerrilla Forces (Uluslararası Devrimci Halk Gerilla Güçleri); bu örgüt Mart 2017'de kuruluşunu açıkladı. Kuruluş amacı tüm dünyadaki anarşistleri bünyesinde barındırmak ve Suriye-"Rojava"bölgesinde devrim yaparak anarşizmin yayılmasını sağlamak.

The Queer Insurrection and Liberation Army; Temmuz 2017'de kuruluşunu ilan eden bu örgütün amacı LGBT bireylerinin haklarını savunmak olarak ilan edilmiş. Savaşmaktan ziyade YPG'ye uluslararası alanda lobi desteği gelmesini sağlamaya yönelik bir amacı var.

YPG'nin kurduğu bu birlik içerisinde yakından tanıdığımız MLKP, TKP/ML, TIKKO gibi örgütler de var.

DEAŞ'I İSLAM İLE EŞİTLEMEYE ÇALIŞANLAR KÜRTLERE OYUN OYNUYOR

Bu terör örgütlerinin ne yapıları ne de amaçları Kürtlerle uzaktan yakından alakalı değil. Tümünün kendine göre özel ajandaları var gibi gözüküyor. Ancak temelde hepsi küresel vesayet odakları tarafından yönlendiriliyorlar. Plan çok açık.

Bölge seküler görünümlü, sol paramiliter silahlı örgütler eliyle kontrol altında tutulacak, yine kendilerinin ortaya çıkardıkları DEAŞ gibi vahşi bir örgütle savaşan bu örgütler Batı kamuoyu tarafından özgür dünyanın kurtarıcıları ilan edilecek ve böylece bu örgütler istenilen ölçüde silahlandırılıp desteklenebilecek. Malumunuz bunların hepsini yaşadık şimdiye kadar. ABD kamuoyu moda dergilerinde allanıp pullanan teröristlere verilen desteğe hiç ses çıkarmadı.

ABD'nin YPG konusundaki ısrarı sadece Suriye'de bir pay sahibi olmakla izah edilemez. Tüm bölgenin Müslüman demokratlar eliyle kendi kendilerini yönetme çabalarına ve iradelerine karşı, uluslararası sol terör örgütlerinin de içinde bulunduğu bir yapı kurdular. Bu yapı dünyanın İslamofobi merkezi olma yolunda ilerleyen bir yapı. DEAŞ ile İslam'ın eşitlenmeye çalışıldığı bir dönemde YPG'ye ve bu uluslararası koalisyona da böylesine bir rol biçildiği çok açık.

Peki bu durumda YPG'nin Kürtlerle ne ilgisi var?

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