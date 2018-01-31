Furkan Vakfı’nda kayıt dışı 364 bin lira çıktı

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak vakti merkezi Adana'da bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na Adana, Niğde ve Elazığ'da eş zaman operasyon düzenlendi. Vakfın binaları aranırken, vakfın kurucu Alparslan Kuytul, vakfın hocaları ve mütevelli heyetinden oluşan 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada polisin arama yaptığı sırada, bir kasada 314 bin, dolapta ise 50 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın kayıt dışı olduğu belirlendi.