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Furkan Vakfı’nda 364 bin lira çıktı

’da ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda vakfın kasasından 364 bin lira para çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 01:58
Furkan Vakfı’nda kayıt dışı 364 bin lira çıktı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak vakti merkezi Adana'da bulunan ve Hizmet Vakfı'na Adana, Niğde ve Elazığ'da eş zaman operasyon düzenlendi. Vakfın binaları aranırken, vakfın kurucu Alparslan Kuytul, vakfın hocaları ve mütevelli heyetinden oluşan 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada polisin arama yaptığı sırada, bir kasada 314 bin, dolapta ise 50 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın olduğu belirlendi.

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