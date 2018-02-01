Cumhuriyet, genç kızı yatağında hayattan koparan PYD'li teröristleri korudu

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK teröristleri tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"UYKUSUNDA ÖLEN" DİYEREK TERÖRÜ PERDELEMEYE ÇALIŞTILAR

FETÖ ile mücadele konusunda terör örgütünün yanında yer alan Cumhuriyet Gazetesi, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da PKK/PYD'yi kollamaya çalıştı. Reyhanlı'da 17 yaşındaki Fatma Avlar'ı Afrin bilgesinden PYD'lilerin attığı roket evinde uyurken hayattan kopardı, Cumhuriyet Gazetesi ise haberi sosyal medyadan, "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" başlığı ile sıradan bir vaka şeklinde duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Zeytin Dalı hareketi ile tek yürek ulan 80 Milyon Türk Milleti sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Gazetesi'nin terörü ve teröristleri kollamasını tepki gösterdi.