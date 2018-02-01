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Cumhuriyet, genç kızı yatağında hayattan koparan 'li teröristleri korudu

ile mücadele konusunda terör örgütünün yanında yer alan , 'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da /'Yi desteklemeye devam ediyor. Reyhanlı'da 17 yaşındaki bölgesinden PKK/PYD'lilerin attığı roket evinde uyurken hayattan kopardı. Cumhuriyet Gazetesi ise haberi sosyal medyadan, "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" başlığı ile sıradan bir vaka şeklinde duyurarak PKK/PYD detayını gizledi.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 10:18
Cumhuriyet, genç kızı yatağında hayattan koparan PYD'li teröristleri korudu

Suriye'nin bölgesindeki terör örgütü / teröristleri tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki , Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"UYKUSUNDA ÖLEN" DİYEREK TERÖRÜ PERDELEMEYE ÇALIŞTILAR

ile mücadele konusunda terör örgütünün yanında yer alan , 'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da PKK/'yi kollamaya çalıştı. Reyhanlı'da 17 yaşındaki Fatma Avlar'ı Afrin bilgesinden PYD'lilerin attığı roket evinde uyurken hayattan kopardı, Cumhuriyet Gazetesi ise haberi sosyal medyadan, "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" başlığı ile sıradan bir vaka şeklinde duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Zeytin Dalı hareketi ile tek yürek ulan 80 Milyon Türk Milleti sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Gazetesi'nin terörü ve teröristleri kollamasını tepki gösterdi.

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Cumhuriyet, genç kızı yatağında hayattan koparan PYD'li teröristleri korudu
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