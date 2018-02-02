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Son dakika: Furkan Vakfı'na kayyum atandı

Adana'da kurucu başkanı 'un gözaltına alındığı ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:36
Son dakika: Furkan Vakfı'na kayyum atandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.


Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul

KAYYUM ATANDI

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.
Adana Valiliği de önceki gün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı.

Furkan Vakfı'na operasyon

Furkan Vakfı Kurucusu Kuytul'un hapsi istendi

Furkan Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi

Furkan Vakfı'na operasyonda gözaltı sayısı 25’e yükseldi

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Son dakika: Furkan Vakfı'na kayyum atandı
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