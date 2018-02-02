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'den Afrin'lilere sms yoluyla mesaj

'den Afrin halkına SMS yoluyla 3 dilde gönderilen mesajlarda "Teröristlere karşı birlik olma" çağrısı yinelendi. Mesajlarda "Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan hain // ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı... Afrin Afrinlilerindir. Teröristlere karşı hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 09:18
Türkiye'den Afrin'lilere sms yoluyla mesaj

Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü / hedeflerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 'den, bölgedeki sivillere gönderilen SMS'lerde "teröristlere karşı birlik olma vurgusu yapıldı.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi.

"TERÖRİSTLERE KARŞI BİRLİK OLALIM"

Mesajlarda, "Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere." ifadeleri yer aldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin anımsatıldığı mesajlarda, "Afrinli kardeşlerimiz! Afrin'e ve bölgeye barış, huzur, güven ve refah getirmek için gayret gösteriyoruz. Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan hain PKK/PYD/ ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı." vurgusu yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 30 Ocak'ta da Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıtmıştı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, yine "Afrin Afrinlilerindir" mesajı paylaşılmıştı.

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Türkiye'den Afrin'lilere sms yoluyla mesaj
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