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“Delege ’nu seçerek yine Erdoğan’a kazandıracak”

bugünkü yazısını ’nin kongresine ayırdı. Tuna, Alevi kesimin ve CHP tabanının yakından takip ettiği bir isim olan Rıza Zelyurt’un “CHP kongresini yine Erdoğan kazanacak” iddiasını köşesine taşıyor ve ekliyor: “Delege ’nu seçerek yine Erdoğan’a kazandıracak”

Giriş Tarihi: 3.2.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 11:57
“Delege Kılıçdaroğlu’nu seçerek yine Erdoğan’a kazandıracak”

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Alevilerin önde gelen yazarçizerlerinden Rıza Zelyut kongresinde yine Erdoğan'ın kazanacağını iddia ediyor.

Diyeceksiniz ki bu nasıl söz, Erdoğan'la ne alakası var?

Yok elbette.

Zaten mezkûr yazar da sonuç itibariyle öyle diyor.

Hülasa, CHP'li delegelerin Kılıçdaroğlu'nu seçmekle Erdoğan'ı kazandırmış olacağını söylüyor.

İsterseniz buyrun bizzat kendisinden dinleyin: "Kılıçdaroğlu, bu kripto HDP'li ve Fetullahçıekibiyle partinin başında kaldıkça Erdoğan'ın yenilmesi mümkün değildir. Eğer CHP'liler Tayyip Erdoğan'ı yenmek istiyorsa, genel başkanlarını mutlaka değiştirmelidir..."

Peki, CHP'lilerin genel başkanlarını değiştirme ihtimalleri var mı?

Zelyut'a göre yok.

Yani, Erdoğan'a yenilmeye mahkûmlar.

İmdi, soru şudur: Girdiği her seçimi kaybeden 'nu neden değiştirmeye yanaşmıyorlar?

Yenile yenile yenilmekten zevk almaya mı başladılar, mazoşistler mi?

Hayır, değil.

Ya?

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“Delege Kılıçdaroğlu’nu seçerek yine Erdoğan’a kazandıracak”
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