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" paramparça"

Sabah yazarı bugünkü yazısında 4 adaylar Büyük Kongre yapmaya hazırlanan ’deki iç kavgaları yazdı. “Kılıçdaroğlu kazansa da delegeden büyük çizik yiyecek” diyen Dilek Güngör’e göre “CHP’nin derdi 2019 seçimleri değil koltuk kapmak”

Giriş Tarihi: 2.2.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 11:11
CHP paramparça

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yarışacak ama il örgütlerinde listeler havada uçuşuyor. kurultay öncesi 'birlik' görüntüsü vermeye çalışsa da nafile... Partinin içi kaynıyor. İl örgütleri kendi anahtar listelerini yapıyor. Güneydoğu'da 16-17 ilin kendi listelerini hazırladığını biliyorum. Karadeniz ve İç Anadolu'da da liste savaşları yaşanıyor. Kurultay delegelerinin 5'te birine sahip İstanbul'da da delegeler beşe bölünmüş durumda. Vaatler havada uçuşuyor. "Seni belediye başkan adayı yaparım", "Parti yönetimine alırım", "İl genel meclis üyesi yaparım" diyerek delege avlanmaya çalışılıyor.

Anlayacağız, şu anda partide kimsenin derdi 2019 seçimleri için proje üretip, strateji belirlemek filan değil. Ne öyle bir vizyon var ne de o vizyonu oluşturacak başkan adayları... Herkesin tek tasası Parti Meclisi'nde, MYK'da ya da belediyelerde koltuk kapmak...

Yoksa, hepi topu 60 kişilik Parti Meclisi ve 12 kişilik MYK'yı belirleyecek 1.267 delege varken, bu koltuklara 1.000'e yakın adayın çıkması nasıl açıklanır.

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CHP'de koltuk kavgası erken başladı!

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"CHP paramparça"
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