"CHP paramparça"

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yarışacak ama il örgütlerinde listeler havada uçuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesi 'birlik' görüntüsü vermeye çalışsa da nafile... Partinin içi kaynıyor. İl örgütleri kendi anahtar listelerini yapıyor. Güneydoğu'da 16-17 ilin kendi listelerini hazırladığını biliyorum. Karadeniz ve İç Anadolu'da da liste savaşları yaşanıyor. Kurultay delegelerinin 5'te birine sahip İstanbul'da da delegeler beşe bölünmüş durumda. Vaatler havada uçuşuyor. "Seni belediye başkan adayı yaparım", "Parti yönetimine alırım", "İl genel meclis üyesi yaparım" diyerek delege avlanmaya çalışılıyor.

Anlayacağız, şu anda partide kimsenin derdi 2019 seçimleri için proje üretip, strateji belirlemek filan değil. Ne öyle bir vizyon var ne de o vizyonu oluşturacak başkan adayları... Herkesin tek tasası Parti Meclisi'nde, MYK'da ya da belediyelerde koltuk kapmak...

Yoksa, hepi topu 60 kişilik Parti Meclisi ve 12 kişilik MYK'yı belirleyecek 1.267 delege varken, bu koltuklara 1.000'e yakın adayın çıkması nasıl açıklanır.

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