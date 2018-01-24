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'de koltuk kavgası erken başladı!

'de 36. Kurultay öncesi adaylar kılıçlarını çekti. Başkanlığa aday olan milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eleştiri üzerine eleştiri yaptı.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 11:53
CHP'de koltuk kavgası erken başladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. kurultay hareketliliği devam ederken, 'ın ardından Milletvekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday oldu.

Bir haber programına konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.

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CHP'de koltuk kavgası erken başladı!
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