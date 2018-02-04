PM için 575, YDK için de 103 aday başvurdu. Adaylar sabah saatlerinde Kurultay'ın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu'na gelerek propaganda için çalışmaya başladı. Stantlar kuran adaylar, bütün salonu pankartlarla donattı.



Salonda propaganda çalışmaları sürerken, adaylar Ankara'nın değişik mekanlarında delegelerle kulis çalışmalarını sürdürüyor. 2016'da yapılan Kurultay'da 23 kişi Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye girmeyi başarmıştı.

CHP Kurultayı’nda PM yarışı başladı! Muharrem İnce'den sert mesajlar...

MUHARREM İNCE'DEN ÇOK SERT MESAJLAR

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda dün Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla beşinci kez genel başkan seçilmiş, Muharrem İnce ise 447 oy almıştı. 1.266 delegeden 1.253'ü oy kullanmış, 16 oy geçersiz sayılmıştı. Muharrem İnce, bugün twitter'dan çok sert açıklamalar yaptı. İnce'nin mesajları şöyle:

-Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

-127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz?

-Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.