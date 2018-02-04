CHP'de Kılıçdaroğlu yeniden başkan seçildi

CHP'deki genel başkanlık seçimi, "mükerrer imza" tartışmaları arasında tamamlandı. Krizin gölgesindeki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken Muharrem İnce 447'de kaldı. CHP'de değişen bir şey olmadığını gösteren kurultay sonuçlarına göre, partinin yarıya yakını Kılıçdaroğlu'na karşı grupta yer alıyor.

CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Oylama sonuçlarını Kurultay Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen açıkladı. Buna göre Kılıçdaroğlu 790 oyla genel başkanlığa seçildi. Muharrem İnce ise 447 oy aldı. Seçimlerde 1266 kurultay delegesinin 1253'ü oy kullandı. 1237 delegenin oyu geçerli sayılırken 16 delegenin oyu geçersiz sayıldı. Kurultayın ikinci ve son günü olan yarın ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapılacak.

KURULTAY, "MÜKERRER İMZA" KRİZİ İLE BAŞLADI

CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20.35'te başladı. Önce Genel Başkan adayı Muharrem İnce 4 numaralı sanıkta oyunu kullandıktan sonra delegelerle tokalaştı. CHP Genel Başkanı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22.20'de 1 numaralı sandıkta oy kullandı.

Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi. Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi.

Saat 23:00 sıralarında oy verme işlemi tamamlanarak sayıma geçildi.