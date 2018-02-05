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Darbeci amiralleri kaçıran "mahrem abi" hakkında karar verildi

'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, "darbeci amiralleri 'de sakladığı, İstanbul'a götürerek kalacak yer ayarladığı ve örgütün üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu" iddialarıyla yargılanan ve 'da yakalanan firari sanık , iade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 16:36
Darbeci amiralleri kaçıran mahrem abi hakkında karar verildi

Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın 'de saklanması ve İstanbul'a götürülerek kalacak yer ayarlanmasında yardımcı olduğu ve Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu belirlenen "Aydın" kod isimli , yakalandığı 'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Buradaki sorgusunun ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen sanık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 NİSAN'DA SAVUNMA YAPACAK

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan firari sanık Zabit Kişi'nin, 2 Nisan'da görülmeye devam edilecek davada savunma yapacağı öğrenildi.

Kazakistan’da büyük operasyon

İddianamede, "Aydın" kod adını kullanan Zabit Kişi hakkında, "darbeci amiralleri Kocaeli'de sakladığı, İstanbul'a götürerek kalacak yer ayarladığı, örgütün üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu, 16.08.2016 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

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İddianamede ayrıca sanığın eşi ile kardeşinin telefon hatlarında da "ByLock" tespit edildiği belirtiliyor.

DİĞER SANIĞIN İADESİ BEKLENİYOR

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Kazakistan'da yakalanan ve örgütün üst seviyedeki "mahrem abisi" olduğu tespit edilen diğer firari sanık Enver Kılıç'ın ise iadesinin beklendiği bildirildi.

elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı sanık olduğu davada, 12 firari sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Darbeci amiralleri kaçıran "mahrem abi" hakkında karar verildi
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