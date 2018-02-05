Kandil seviciliği CHP’nin utanç vesikasıdır

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nin '1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu: CHP
, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatını sulandırabilmek gayesiyle ÖSO
'yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı Suriye
'nin kuzeyindeki PYD
/ PKK
'lı teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıstırılmasıdır. Kandil seviciliği, PYD/ PKK yandaşlığı bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir. Kandil seviciliği CHP için utanç vesikasıdır. HDP
'liler PYD'ye, YPG
'ye sırtını dayamışlardı, CHP'liler de yakasını kaptırmış, iradelerini kiraya vermişlerdir. PYD'ye terör örgütü diyemeyen bizim nazarımızda maskeli PYD'li, mazbatalı YPG'lidir. CHP gerçeği işte budur.
Teröristler inlerine saklansalar da hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir. İster Fırat'ın doğusu, isterse batısı PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır.