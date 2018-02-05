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Kandil seviciliği ’nin utanç vesikasıdır

SELÇUK ADIGÜZEL GÜRAY GÜRDAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Kandil seviciliği CHP’nin utanç vesikasıdır
Genel Başkanı , 'nin '1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu:
, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatını sulandırabilmek gayesiyle 'yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı 'nin kuzeyindeki / 'lı teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıstırılmasıdır. Kandil seviciliği, PYD/ PKK yandaşlığı bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir. Kandil seviciliği CHP için utanç vesikasıdır.
'liler PYD'ye, 'ye sırtını dayamışlardı, CHP'liler de yakasını kaptırmış, iradelerini kiraya vermişlerdir. PYD'ye terör örgütü diyemeyen bizim nazarımızda maskeli PYD'li, mazbatalı YPG'lidir. CHP gerçeği işte budur.
Teröristler inlerine saklansalar da hendeklere girseler de fark etmeyecektir. Her nereye yuvalandılarsa orada başlarının ezilme zamanı gelmiştir. İster Fırat'ın doğusu, isterse batısı PKK/PYD nerde bulunursa bulunsun canidir, katildir, haindir, şiddetle cezalandırılmalıdır.
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Kandil seviciliği CHP’nin utanç vesikasıdır
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