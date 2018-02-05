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/'ya silah sağlayan 'li yetkililer için suç duyurusu

ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyesi bir grup, terör örgütü /'ya silah ve mühimmat sağladığı gerekçesiyle 'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 18:25
PYD/PKK'ya silah sağlayan ABD'li yetkililer için suç duyurusu

Konfederasyonun genel başkanı Ziya Sözen, Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, 'nin uluslararası anlaşmalara aykırı davranarak terör örgütü 'nın Suriye uzantısı /'ye açıkça silah ve mühimmat desteğinde bulunduğunu söyledi.

"ABD, TERÖRE YARDIM EDİYOR"

PYD'nin, ABD ve Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK tarafından kurulup aynı kişilerce yönetildiğini bildiren Sözen, "ABD, bu yardımları terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek yapıyor. Ancak ABD'nin PYD'ye desteği, kapsamı, niteliği ve süresi dikkate alındığında DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle izah edilemez ve meşru görüşemez bir boyutta." dedi.

Terör örgütlerine silah sağlamanın birçok uluslararası anlaşmayla yasaklandığını ifade eden Sözen, ABD'nin verdiği silahların sivil halka karşı da kullanıldığını, terör örgütünün Kilis ve Hatay'a düzenlediği saldırılar sonucu savunmasız sivil vatandaşların şehit olduğunu belirtti.

"VERDİKLERİ ZARARDAN DOLAYI, CEZALANDIRILMALILAR"

Ziya Sözen, PYD/YPG'ye silah ve mühimmat sağlanmasında sorumluluğu bulunan ABD'li yetkililerin, uluslararası anlaşmalara aykırı hareket etmelerinden ve 'ye verdikleri zarardan dolayı cezalandırılmasını istediklerini, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Konfederasyon üyeleri, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.

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