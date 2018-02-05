Ramazan dededen askerlik dilekçesi

Zeytin Dalı Harekâtı'na yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Çığ gibi büyüyen sevgi seline katılan vatandaşlar, "Allah Mehmetçiğimizi korusun" mesajları verdi. Gönüllü askerlik için başvuran 73 yaşındaki Ramazan Aslan
büyük takdir topladı. ADANA:
Türk Anneler Derneği Adana Şubesi üyeleri, askerlere atkı, bere, eldiven ve kazak örüp gönderdi. Şube Başkanı Semiramis Kulak, "Onları soğuktan kazaklarımız, düşmanlardan da dualarımız koruyacak" dedi. KONYA:
Bir kafede müşterilerin içtiği ilk 3 çayın ücreti, Mehmetçik'e destek olmak için ayrı hesapta biriktiriliyor. SAMSUN:
19 Mayıs ilçesinde 20 yıllık berber Rüsten Altuntaş, bir günlük gelirini Mehmetçiğe bağışladı. KAYSERİ:
İşçi emeklisi Ramazan Aslan (73) askerlik şubesine giderek Afrin'deki operasyonda gönüllü asker olmak için dilekçe verdi. Afrin yerine "Artvin" yazan Ramazan dedenin dilekçesini bir askerlik şubesi yetkilisi cep telefonu ile çekip sosyal medya
da paylaştı. Ramazan dedenin görüntü sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Murat KARAMAN - Ali ALTUNDAŞ - Beyza KABASAKAL