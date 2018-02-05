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‘Tank katili’ şüphesi

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
‘Tank katili’ Javelin şüphesi
Afrin'in kuzey doğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde 'li teröristlerin Türk tankını vurup 5 askeri şehit ettiği anti tank füzesinin 'tank katili' olabileceği iddia ediliyor. 'nin binlerce TIR silah verdiği örgüte bu silahlardan da verdiği daha önce gündeme gelmişti. Ancak bu silahlardan daha etkili olan ve ileri teknoloji ürünü olarak gösterilen Javelin anti tank füzelerinin de örgüte verildiği, YPG'nin Rakka operasyonunda bu silahları kullandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin de ABD'den Javelin anti tank füzesi satın almak istediği, ancak Pentagon'un buna yanaşmadığı da biliniyor.
ABD'nin terör örgütü YPG'ye sayıları bini bulan tank savar füzesi verildiği, Afrin harekâtı sırasında da örgütün Türkiye'ye karşı Javelin, Milan ve Tow anti tank füzeleriyle saldırabileceği değerlendiriliyordu.

GÜDÜMLÜ FÜZE
Javelin anti tank füzesi, tanklara olduğu kadar helikopterlere karşı da kullanılıyor. Javelin, ateşlendikten sonra 150 metre kadar havaya yükselebiliyor ardından hedef aldığı tanka havadan dalış yaparak vurabiliyor.
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‘Tank katili’ Javelin şüphesi
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