Zeytin Dalı Harekatı'nda 17. gün! İşte tarihi operasyonda son dakika gelişmeleri

SURİYE'NİN AFRİN BÖLGESİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİ TANK VE TOP ATIŞLARIYLA VURULDU

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alınırken sınırdaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bölgeden aralıklarla çatışma sesleri de duyuluyor.

Öte yandan harekat kapsamında Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araç ve personel, Kilis-Hatay hudut hattındaki birliklere ulaştırıldı.

Bölgeye askeri araç gereç ve personel takviyesi sürüyor.

KIRMIZI KÖYÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Kırmızı köyünü başlattıkları operasyonla PYD/PKK'dan temizledi.

Kırmızı köyü, Racu beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilerek Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD/PKK'dan alındı.

Surki Köyü'ndeki çatışma anları kamerada!

BURSEYA-DARMIK DAĞLARI ARASINDA SICAK ÇATIŞMA! YPG MEVZİLERİ OBÜSLERLE VURULUYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın alınmasından sonra batıya doğru operasyonlar devam ediyor. Yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde güvenlik güçleri ile YPG unsurları arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan operasyonun 17'nci gününde sınıra sıfır noktada bulunan Sakarya Tepesi bölgesinde çatışma çıktı. Yakın mesafeden olduğu gözlenen çatışma sesleri sınır köylerinden hissediliyor.

Sınır birliklerine bağlı obüslerin YPG mevzilerini imha etmesinin ardından ÖSO askerlerinin ilerleyişi sırasında çıkan çatışma sabah saatlerinden itibaren etkili sise rağmen devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Burseya ve Darmık dağları arasındaki tepelerde bulunan YPG mevzilerini havadan imha etmişti. TSK ve ÖSO askerlerinin bu noktalardan EYP ve mayınları temizleyerek ilerleyişi sürüyor.

TANKLAR AFRİN'E DOĞRU İLERLİYOR! 947 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 17. Gününde sabah saatlerinde Kilis sınırına konuşlu tankların Afrin'e doğru ilerlediği görüldü. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu bildirildi.

TERÖR HEDEFLERİ TANK VE TOPLARLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis-Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.

Bombalanan alanlardan yükselen duman Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor. Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı

TERÖRİSTLERDEN ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 30-31 Ocak tarihlerinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 bixi makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

TSK ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ÖSO 1027. TEPEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİ

Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamından TSK öncülüğündeki ÖSO, önceki gün Afrin'in batısında Raco beldesine bağlı 1027. Tepesi'ni terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

Stratejik öneme sahip olan 1027. Tepesi'ni başlatılan operasyonda 2 Mehmetçik şehit oldu. Şehitlerin anısına devam eden operasyonlarda 1027. Tepesi teröristlerden temizlendi. Tepeye ay yıldızlı bayrak çekildi.

35 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Sukri köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu