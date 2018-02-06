Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Afrin'de devam eden operasyonlarda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek." dedi.

ABD'YE MESAJ: MÜNBİÇ'E TOPRAKLARI ASIL SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK İÇİN GELECEĞİZ

'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler.

BİZ MÜNBİÇ'E GELECEĞİZ

Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriydiler. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Münbiç'e geliyoruz"