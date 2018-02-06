İşte terör konvoyu! Afrin'e gidiyorlar...

Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

Afrin'e giden teröristlerin konvoyu böyle görüntülendi!

Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı. YPG'li teröristlerden dün kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

09.05 : Türk askerinin dördüncü gözlem noktası için intikal ettiği İdlib'de İran destekli Hizbullah milisleri roket saldırısı düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı, bir askerin roket ve havan saldırısında şehit olduğunu açıkladı.

08.15 : Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

07.55 : Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler Afrin'de köşeye sıkışınca doğudaki teröristleri batıya doğru sevk etmeye başladı. Irak'tan Suriye'ye giren terör konvoyu Beşar Esad yönetiminin kontrolündeki bölgeden geçecek. Aktivistler, Menbic'teki konvoyun rejim bölgesine doğru hareket ettiğini bildiriyor. Konvoyun Kamışlı ve Haseke'den geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.





07.40 : Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı.

07.25 : YPG'li teröristlerden kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

07.20 : Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü YPG'li teröristlerden temizlendi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 18. gününde tüm gelişmeleri dakika dakika canlı blogla aktaracağız.



