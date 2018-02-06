Şehitler Tepesi’ne ay yıldızlı bayrak

Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) önceki gün Afrin'in batısında Raco beldesine bağlı 1027. Tepe'yi terör örgütü PYD
/PKK'dan kurtardı. Stratejik öneme sahip olan 1027. Tepe'ye başlatılan operasyonda 2 Mehmetçik şehit oldu. Şehitlerin anısına devam eden operasyonlarda 1027. Tepe teröristlerden temizlendi. Tepeye ay yıldızlı bayrak çekildi. Operasyona katılan ÖSO'ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tugayı Komutanı Ahmet Fatih, "Bu tepenin ismi artık Şehitler Tepesi
. Buraya şehitlerimizin adını verdik. Türk bayrağı artık Şehitler Tepesi'nde dalgalanacak. Batı cephesinde stratejik tepelerin kontrolünü bir bir sağladık. Bundan sonra Şehitler Tepesi'nin çevresinde bulunan PYD/PKK işgalindeki yerleşimlere yönelik operasyonlar yapacağız. Hedefimizde 4 köy var" diye konuştu. KIRMIZI KÖY ALINDI
Bölgede süren operasyonlarda, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Kırmızı köy başlatılan operasyonla PYD/PKK'dan temizlendi. Kırmızı köy, Racu beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilip Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD/PKK'dan alındı. AFRİN'E BİR ADIM DAHA
TSK ve ÖSO güçleri, dün öğleden sonra ise Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Dikmetaş köyü ve Serkaya Tepesi'ni terör örgütü PYD/ PKK'dan temizledi. Kilis
-Hatay otoyoluna hâkim konumdaki köy ve tepede kontrolün sağlanması sayesinde, terör örgütünün Kilis il merkezine mobil rampalarla yaptığı saldırıların etkisi de azalacak. 947 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu. TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. KURİ TEPE'DE BİR ASKER ŞEHİT
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, dün Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman asker şehit oldu. Küçük Darmık Dağı bölgesinde de bir tank, tanksavar saldırısında isabet alarak hasar gördü. Öte yandan İdlib
kuzeyinde hareket halindeki konvoya 30 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan DSİ mensubu Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıda bir DSİ personeli de olay yerinde hayatını kaybetmişti.