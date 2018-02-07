Bakan Albayrak, geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Hassa ilçesinde sınır karakoluna YPG-PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki baba evinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Bakan Albayrak şehit Selim Vurdal'ın ailesini ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAM VE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Şehidin 82 yaşındaki dedesi Hasan Hüseyin Terlemez, kardeşleri Erhan, Duygu ve annesi Nuran Vurdal'ı ile görüşen Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve taziyelerini iletti.

"TOPRAK KANLA YOĞRULURSA VATANDIR"

Duaların okunduğu taziye çadırında konuşan Bakan Albayrak, "Zor ve tarihi günlerden geçiyoruz. Birilerinin dediği gibi bu vatan bir avuç toprak değil, bizim ki ne toprak, ne de tarla, bizim ki vatan. Nasıl vatan oluyor? Kanla yoğrulursa vatan oluyor.

Ülkemiz içeriden ve dışarıdan terör tehdidi ile karşı karşıya olduğu bir süreçte şanlı ordumuz başkomutanımızın talimatıyla ya gideceğiz bunu kaynağında bitireceğiz. Allah'ın izniyle güçlü ordumuzla gereği neyse sonuna kadar bu güçlü ülke gereği neyse onu yapacak. Bu ihanet şebekelerini tek tek gömeceğiz inşallah. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. 81 milyon olarak gerekirse hepimiz askere yazılır, bu ülkenin 780 bin kilometre toprağı için şehit oluruz" dedi.

Bakan Albayrak'tan Reyhanlı'daki şehit ailelerine ziyaret

Bakan Albayrak daha sonra şehit Selim Vurdal'ın babaevine geçerek anne Nuran'ı ziyaret etti ve taziyelerini iletti.