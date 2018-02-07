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Hükümetten Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , " Genel Başkanı 'nun bugün bazı gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum' açıklaması, vahim bir yanlıştır. Bu, Türkiye'ye, 'Afrin'i teröristlerden temizleme, Afrin'deki teröristlere dokunma', demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 15:40
Hükümetten Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki!

Başbakan Yardımcısı , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabı üzerinden Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün bazı gazetelerde yer alan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ifadeleri konusunda açıklama yaptı.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu gazetelerdeki, "Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasının, "vahim bir yanlış" olduğunu belirtti.

"ZEYTİN DALI HAREKATI, AFRİN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'ye, 'Afrin'i teröristlerden temizleme, Afrin'deki teröristlere dokunma', demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir. Belli ki YPG'ye 'Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK'nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatı'nın hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri, terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez."

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Hükümetten Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki!
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