Son Dakika Haberi: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerine gideceği liste!

Terör örgütlerini övdüğü halde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu'nu partiye ilk getiren ve PM'ye alan Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke, yolsuzlukla adı anılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi, Musul'un eski başkonsolosu, küfürbaz Öztürk Yılmaz ve ezan ve şehitler için tepki çeken tweetler atan Sera Kadıgil gibi isimlere listesinde yer verdi.

"BİZ BU İSİMLERİ HALKA NASIL ANLATACAĞIZ?"

İsmini vermek istemeyen bir milletvekili, "Biz bu isimleri halka nasıl anlatacağız?" dedi. Vekil "İl başkanının terör seviciliğini, minare, penis, domuz eti paylaşımlarını halka nasıl anlatacağız? Bu paylaşımlardan utandım. Sera Kadıgil'in halkın değerlerine alenen küfür etmesi, aşağılaması büyük bir skandal. Herkes haddini bilecek. Hepimiz için kutsal ve asla tartışılmayacak şehitlik makamıyla dalga geçip, alay etmesinin izah edilebilir bir yanı yok. Utanıyorum" diye konuştu.

Kadıgil, "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine. Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim", "O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık ne olur. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah" ve "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" şeklindeki paylaşımlarıyla büyük tepki toplamıştı.

MUTLU BİR AZINLIK PARTİYİ ELE GEÇİRDİ

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan İnce, "Mutlu bir azınlık partiyi ele geçirdi" dedi. Kurultayda tüzüğün ihlal edildiğini ve delegelerin parti yönetiminin baskısıyla imza verdiğini belirten İnce, baskı yaptığını ileri sürdüğü iki parti yöneticisinin ismini de verdi. Parti yönetimine tepkisini sürdüren İnce "CHP'yi mutlu bir azınlık ele geçirdi. 2014 kongresinden sonra sustuğum gibi susmayacağım" ifadesini kullandı.

Kenan Kıran / SABAH

İşte Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerine gideceği 'terör destekçisi' ve 'milletin değerleriyle kavgalı' isimlerden oluşan yönetim listesi...

Selin Sayek Böke: 16 Nisan Referandum sonuçlarını hazmedemeyip halkı sokağa çağırdı. Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevinden partisinin 'halkı sokağa dökememesinden' yakınıp istifa etti. Son olarak kahraman Mehmetçiğin canını hiçe sayıp başlattığı Afrin operasyonuyla ilgili verdiği röportajda PYD'ye terör örgütü diyemedi. "Bunun için elimizde yeterli veri yok" diyerek tartışmaların odağına oturdu.

Gamze İlgezdi: Kobani'de öldürülen PYD'li teröristin cenazesine katılıp gözyaşı döktü. Bağdat Caddesi'nde Four Winds Residence'ta 5 milyon dolar değerinde 3 lüks daire aldığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun da, İlgezdi ailesinin 17 dairesinin olduğu

Buz Residence'ta oturduğu skandalı günlerce gündemden düşmedi.

Öztürk Yılmaz: Musul Büyükelçiliği döneminde DEAŞ tarafından personeli ile birlikte rehin alındığı döneme ait yalan beyanlarda bulunduğu kendisini muhasebeci diye tanıtıp emrindeki polisi de büyükelçi vekili diye gösterdiği ortaya çıktı. Yılmaz, Afrin harekâtında görev yapan ÖSO güçlerine de terörist benzetmesi yapmıştı.

Aykut Erdoğdu: Çanakkale Şehitliği'nde içki içip göbek atanları savunmak için 'dinimizde içki içmek günah değil' diye fetva verdi.

Ali Şeker: Rakka'da öldürülen kırmızı fularlı terörist için düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı.

Tuncay Özkan: HDP'ye geçeceği gündeme gelmişti.

Erdal Aksünger: Alman televizyonlarına konuşup Türkiye'yi kötüledi. ABD'deki kumpas davasına gidip yine ülkesinin ceza alması için seferber olup FETÖ'cülerle iş birliği yaptı.