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Şehit eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , 'ın Reyhanlı ilçesinde larda şehit olan 'nin eşi ile telefonda görüşüp taziyelerini iletti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 14:48
Şehit eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Afrin bölgesinden teröristlerin sında şehit olan 69 yaşındaki 'nin Gültepe Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

'ŞEHİT OLACAĞIM BEN O YOLA BAŞKOYDUM'

Bakan Albayrak, şehidin eşine taziyelerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı 'ı telefonla aradı. Albayrak, Rifat Sinirli'nin eşi ve çocuklarına 'ben şehit olacağım. Ben o yola başkoydum' dediğini ve sokağa çıktıktan sonra şehit olduğunu aktardıktan sonra telefonu görüşmesi için 'ye verdi.



"KANIM, CANIM, DAMARIM SANA DUA EDİYOR"

Ayşe Sinirli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Selam göndermişsiniz selamınızı aldım çok memnun oldum. Hiç şüphesiz 4 tane kızım var 3 tane oğlum var vatana feda olsun. Kanım, canım, damarım sana dua ediyor. Yüce Rabbim yanınızda olsun. Hz. Muhammed yanınızda olsun. Hz. Ali'nin kılıcı askerimizin elinde olsun savaşsın, zaferi kazansın. Türkiye'miz yerinde ayakta olsun. Benim diyeceğim budur" dedi.

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Şehit eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
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