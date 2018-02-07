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Son Dakika Haberi: Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran şahıs yakalandı

Son dakika haberi... ’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör operasyonları hakkında Afrin'deki teröristlere bilgi aktardığı belirlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 18:09
Son Dakika Haberi: Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından /YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, örgüte katılmak üzere olan 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA

Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLARI AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE AKTARIYORDU

Sınır hattında yapılan terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili terör örgütüne bilgi aktaran 1 şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlarda da 3 şahıs gözaltına alınırken, kayıt dışı olarak çalıştırılan 3 pansiyona baskın yapılarak 47 yabancı uyruklu şahıs incelendi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlendi

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Son Dakika Haberi: Afrin'deki teröristlere bilgi aktaran şahıs yakalandı
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