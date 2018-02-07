Şeyh Huruz köyü teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri ile Havuz Tepesi'ni kurtardı. Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

İsimleri aşağı Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve Türkiye'nin sınır kentlerine roket atılan Darmık ile Şeyh Horoz Dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı.

İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü.





BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI BETON TÜNELLERLE ÇEVRİLİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, PYD/PKK'lı teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sirgaya Tepesi'ni savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle çevirdiği ortaya çıktı.



TÜNELLERİN İÇİNDE RANZA VE MUTFAK MALZEMELERİ

İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.

Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.





İŞ MAKİNELERİNİ BIRAKIP KAÇTIKLAR

Tepede incelemede bulunan AA muhabirleri ayrıca teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak iş makinelerini bırakıp kaçtıkları izlenimini edindi.

Sirgaya Tepesi'nden bakıldığında Kilis'in rahat şekilde görüldüğü de dikkati çekti.

PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.