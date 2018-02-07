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Ve düğmeye basıldı... O kuruluşların isimlerinden 'Türk' ibaresi çıkıyor

Hükümet, tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve meslek örgütlerinin isimlerindeki "Türk" ibarelerinin çıkarılarak değiştirilmesine ve bazı faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışma başlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 17:34
Ve düğmeye basıldı... O kuruluşların isimlerinden 'Türk' ibaresi çıkıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN SİNYALİ VERMİŞTİ...

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 'ın, Türk Tabipleri Birliğine ilişkin, "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." açıklamalarının ardından söz konusu birliklerin isimleri gündeme geldi.

'TÜRK' İBARELERİNİN SİLİNMESİ DE BULUNUYOR

Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki "Türk" ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.

KAMUDAN KAYNAK AKTARILMASI GİBİ UYGULAMALARA DA SON VERİLECEK

Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.

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Ve düğmeye basıldı... O kuruluşların isimlerinden 'Türk' ibaresi çıkıyor
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