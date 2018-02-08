ATME Türkiye'ye minnettar

SABAH, terör örgütü YPG'nin roket saldırısı düzenlediği Hatay sınırındaki Atme Kampı'na girdi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp sınıra kadar gelen 100 bine yakın sivilin yaşadığı kampta eli silahlı tek bir kişi dahi yok. Binlerce çocuğun ve kadının yaşadığı kamp sakinleri "Roketler Cinderes bölgesinden atıldı. O bölge YPG kontrolünde. Bizi Türkiye koruyor, Türkiye'ye minnettarız" dedi.

YER YATAK GÖK VATAN

Zeytin Dalı Harekâtı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG sivillere saldırmaya devam ediyor. Atme Kampı'na yapılan son roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Atme Kampı'nda yiyecek ve su sıkıntısı çeken binlerce sivil bir yanda da YPG - PYD - PKK tehdidi ile karşı karşıya. Kampta yaşayan Suriyeliler'den, Abdulkerim Halili, Türkiye'ye minnettar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu mülteci kampına bir havan topu düştü. 3 kişi hemen hayatını kaybetti. Bu kamp askeri değil sivil bir kamp, burada yer yatak, gök tavan." Atme'ye atılan roketle büyük kızı ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan, küçük kızı ve oğlu da hafif yaralanan Meşhur Hac Abdullah ise "Dört senedir burada mülteci kampında kalıyorum. Dışarıda otururken üstümüze bir roket düştü. Çocuklarım yaralandı" diye konuştu.

'KOMŞUNUN KIZI ÖLDÜ'

Roketin düştüğü Atme mülteci kampı sakinlerinden Sümeyye El Halife de Türkiye'yi güvence olarak görüyor: "Buradaki mülteciler uzak bir yerden, Rakka'dan buraya bir sene önce güvenli bir bölge diye geldi. Bugün komşunun çadırına bir roket düştü. Komşunun kızı paramparça olup çadırın dışına fırladı, çamura karıştı. Komşunun kardeşinin oğlu ve hanımı da öldü. Kendisi ağır yaralı olarak kurtuldu." Atme Kampı, Türkiye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, Reyhanlı'nın karşısına denk düşüyor. Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'ın saldırılar düzenlediği kampta son 2 yılda 50'ye yakın sivil hayatını kaybetti.