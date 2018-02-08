Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

AFRİN'DEKİ TERÖR MEVZİLERİ TOPÇU BİRLİKLERİNCE VURULUYOR

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, havan ve obüslerle vuruluyor.

Kente gelen çok sayıda askeri aracın birliklere sevkıyatı sürerken askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.

Bu arada, sinyal kesici askeri araçların sınır hattında devriye gezmesi dikkati çekti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI YÜKSELDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

AFRİN KIRSALINDA ÖLÜME TERK EDİLEN ÇİFTİ TÜRK ASKERİ KURTARDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Dikmetaş köyünü teröristlerden temizleyen Türk askeri, köyde günlerce aç ve susuz kalan yaşlı çifti kurtararak, Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı. İşitme engelli 73 yaşındaki yaşlı adam günler süren aç ve susuzluğun ardından hastanede baygın şekilde yatarken, eşi ise kendilerini ölümden kurtaran Mehmetçik'e dua etti.

AFRİN'E GİDEN KOMANDOLAR NURDAĞI'NDA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Siirt'ten yola çıkan komandoların bulunduğu zırhlı araçlar, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde askerlerin yakınları tarafından durduruldu. Türk bayrakları ile karşılanan komandolar, dualarla uğurlandı.

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Siirt'teki Komando Tugayı'ndan yola çıkan komandolar, konvoy halinde Hatay'a hareket etti.

Otobanda seyreden askeri araç konvoyu, Nurdağı ilçesinde asker yakınları ve bölge halkı tarafından durduruldu. Türk bayrakları ile karşılanan konvoydaki askerler, aileleri ile görüştü. Konvoy, ailelerin görüşmesinin ardından dualar ve alkışlarla uğurlandı.

ŞEYH HURUZ KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

İsimleri aşağı Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

TERÖR HEDEFLERİ TANK VE TOPLARLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedeflere, Fırtına obüsleri ve tanklarla atış yapıldı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Dağın güney yamacında yapılan atış sesleri Kilis'ten duyuldu.

Bu arada, Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler, askeri araç, gereç ve personelle takviye edildi.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor.

İşte Afrin'de teröristlerden ele geçirilen mühimmatlar

AFRİN BATI KIRSALINDAKİ TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor. Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor.

AFRİN'DE TERÖRİSTLERİN GİZLENDİĞİ LABİRENT TÜNELLER BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.

İşte Afrin'deki terör kaynağı!

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, PYD/PKK'lı teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sirgaya Tepesi'ni savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle çevirdiği ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.

Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.

Tepede incelemede bulunan AA muhabirleri ayrıca teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak iş makinelerini bırakıp kaçtıkları izlenimini edindi.

Sirgaya Tepesi'nden bakıldığında Kilis'in rahat şekilde görüldüğü de dikkati çekti.

PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.