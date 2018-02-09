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tutuklandı

ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı 'un da bulunduğu 5'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 02:02
Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde yürütülen ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli savcılıkta ifade verdi.

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İfade işlemlerinin ardından zanlılar, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından, şüphelilerden İ.B. ise ayrıca "müstehcenlik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Hakimlikteki işlemlerin ardından zanlılardan ile T.Y.D, İ.B, E.A. ve A.A. tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İstanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis adliye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Alparslan Kuytul tutuklandı
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