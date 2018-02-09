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Hainin kuryesine 8 yıl hapis cezası

Hain darbe girişimi sırasında “Darbeye direnmeyin” çağrısı yapan firari ’cü Balcı’nın kuryeliğini yapan Efdal K., 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
Hainin kuryesine 8 yıl hapis cezası
15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin başarısız olduğunu öğrenince canlı yayında şoke olan ve halka "Evinize dönün, sokağa çıkmayın, darbeye direnmeyin" çağrısı yapan 'nün İsrail imamı 'nın İstanbul Eyüp'te bulunan örgütsel doküman ve eşyalarını İngiltere'ye kaçırtmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Efdal K.'nın, Balcı'nın eşya ve örgütsel belgelerini Eyüp'te bulunan adresinden nakliyeciye vererek kamyonete yüklettiği, eşyaların buradan TIR Parkı'na götürülerek konteynere yüklendiği ve orada mühürlenerek Körfez'de bulunan Evyap Limanı'na götürüldüğü, burada Gümrük görevlilerince yapılan incelemelerde eşyaların İngiltere'de bulunan Abdulkerim Balcı ve eşine ait olduğu ortaya çıktı.
Eşyaları kaçırmaya çalışırken yakalanan Efdal K. hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hazırlanan iddianamede, Efdal K.'nın ByLock kullanıcısı olduğu gönüllü şekilde örgüt içinde yer aldığı ve FETÖ üyesi olduğu belirtildi.
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Hainin kuryesine 8 yıl hapis cezası
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