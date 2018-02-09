Hainin kuryesine 8 yıl hapis cezası

15 Temmuz
kanlı darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin başarısız olduğunu öğrenince canlı yayında şoke olan ve halka "Evinize dönün, sokağa çıkmayın, darbeye direnmeyin" çağrısı yapan FETÖ
'nün İsrail imamı Abdulkerim Balcı
'nın İstanbul Eyüp'te bulunan örgütsel doküman ve eşyalarını İngiltere'ye kaçırtmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Efdal K.'nın, Balcı'nın eşya ve örgütsel belgelerini Eyüp'te bulunan adresinden nakliyeciye vererek kamyonete yüklettiği, eşyaların buradan TIR Parkı'na götürülerek konteynere yüklendiği ve orada mühürlenerek Kocaeli
Körfez'de bulunan Evyap Limanı'na götürüldüğü, burada Gümrük görevlilerince yapılan incelemelerde eşyaların İngiltere'de bulunan Abdulkerim Balcı ve eşine ait olduğu ortaya çıktı.
Eşyaları kaçırmaya çalışırken yakalanan Efdal K. hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hazırlanan iddianamede, Efdal K.'nın ByLock kullanıcısı olduğu gönüllü şekilde örgüt içinde yer aldığı ve FETÖ üyesi olduğu belirtildi.