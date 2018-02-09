Kaçamadılar

Çanakkale
'de örgütün "gaybubet evleri"ne düzenlenen operasyonda, firari eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti. KAYNANASININ EVİNDE YAKALANDI:
Kayseri'deki kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen ise Zonguldak'ta gözaltına alındı. Kayınbabasının evinde gözaltına alınan zanlı Kayseri'ye getirildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu. EMNİYET MÜDÜRÜ SİTEDEN ÇIKTI:
FETÖ eski Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Demircioğlu, Samsun'da yakalandı. Bir yıldır aranan Demircioğlu'nun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi
'ndeki sitede eşinin adına kayıtlı evde kaldığını belirlendi. Bolu merkezli 10 ildeki operasyonda da Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nın "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen eski öğretmen Recep Kahraman tutuklandı. OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Sivas
merkezli 9 ilde, örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgüte yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 74 oldu.