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'nun Türkmen komandoları Afrin yolunda

liderliğindeki Sultan Murad Kolordusu'nun Hamza Tümeni, 120 günlük özel eğitimini tamamlayan 500 kişilik komando birliğini Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin’e gönderdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 12:57
ÖSO'nun Türkmen komandoları Afrin yolunda

Kuvvetleri () tarafından 'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na Türkmen askerlerinden destek geldi.

120 GÜN SÜREN ZORLU EĞİTİM

liderliğindeki 500 kişilik komando birliği, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e gönderildi. 120 gün süren zorlu eğitimi geçmeyi başaran komandolar Afrin'i özgürleştirmek için Özgür Suriye Ordusu () ve Türk Silahlı Kuvvetli ile omuz omuza mücadele edecek.



HEPİMİZ KOL KOLA, KARDEŞ KARDEŞE BU SAVAŞTA YER ALIYORUZ

500 kişilik komando birliğinde neredeyse eşit miktarda Kürt, Arap ve Türkmen asker bulunuyor. Suriyeli Türkmen ve ÖSO tarafında yer alan bir asker yaptığı açıklamada, "Allah hepinizi bu savaşta mübarek etsin. Bu hususta Allah'tan tek temennimiz ülkemizi ve topraklarımızı PYD/PKK unsurlarından temizlemektir. Bizim çocuklarımızın ve geleceğimizin, analarımızın ve bacılarımızın, toprağı, canı ve her şeyi bizlerden sorumludur kardeşlerim. Burada PYD/PKK örgütleri ırkçılık yapmaktadır. Bizim safımızda yer alan Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmenler hepimiz kol kola, kardeş kardeşe bu savaşta yer alıyoruz. Bölgenin ve komşu ülkelerin huzuru için bu tür örgütlerden bir an önce kurtulmalıyız. Allah gazamızı mübarek eylesin" ifadelerini kullandı.

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