Yıldırım, AK Parti İl Kongresi için geldiği Muğla'da, gazetecilerin düşen helikopterle ilgili sorusunu yanıtladı.



Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki atak helikopterimizden bir tanesi maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Helikopterin neden düştüğü konusu henüz net değil, gerekli araştırma çalışmaları başlamış durumda.



Elde bazı bilgiler var ancak henüz kesin bir sonuç çıkmadığı için şu aşamada şunu söyleyebiliriz, iki helikopterden birisi düşmüştür. İki şehidimiz var. Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil, belge yok. Bunun araştırması, çalışması yapılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

BUNUN BEDELİNİ MİSLİYLE DEĞİL KAT VE KAT FAZLASIYLA ÖDEYECEKLER



Erdoğan, "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Helikopterin düştüğü bölgede yandığı belirtiliyor. Henüz pilotların sağlık durumlarıyla ilgili Genel Kurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Yıldırım'dan düşen helikopter açıklaması



