Konsolosluk çalışanına elektronik kelepçe

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda Güvenlik Amir Yardımcısı olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ekimde Nazmi Mete Cantürk hakkında gözaltı kararı verildi. Cantürk'ün 2008- 2017 yılları arasında son dönem çok sayıda FETÖ'den adli işlem gören çok sayıda şüpheliyle irtibatı olduğu tespit edildi. Cantürk, ekimde yapılan aramalarda bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkonsolosluğu, Cantürk'ü 31 Ocak'ta savcılığa teslim etti. Cantürk, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandı. İfadesinde ABD Başkonsolosluğu'nda diplomatik güvenlik federal polis teşkilatı memuru olduğunu söyleyen Cantürk, ABD Dışişleri Bakanlığı yerel çalışanı olduğunu belirtti. ABD Başkonsolosluğu'ndaki görevinden önce ise 4.5 yıl Londra'da bir şirkette çalıştığını aktardı.



YOĞUN İRTİBATI VAR

Cantürk'ün 2008-2017 yılları arasında irtibatlı olduğu isimler arasında kritik pozisyonlarda görev almış FETÖ şüphelileri bulunuyor. İçlerinde eski İstanbul TEM şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Selim Ay da var. Cantürk'ün irtibatı tespit edilen kişilerden bazıları şöyle: Tahşiye'de kumpasta rol alan "Nakkaş" kod isimli senarist emniyet müdürü Bayram Özbek, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, eski İstanbul TEM Şube Müdürleri Ömer Köse ve Yurt Atayün, eski İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muhammet Fatih Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma müdürü "Böcek" soruşturmasında şüpheli Zeki Bulut, 15 Temmuz darbe girişiminde İstihbarat Daire Başkanlığı önünde yakalanan eski emniyet müdürü Zeki Taşkın, firari emniyet müdürü Tufan Ergüder, 15 Temmuz darbe girişiminde tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, MHP'ye kurulan kaset kumpasında rol alan TARKİM Havacılığın patronu İbrahim Faruk Bayındır ve Balyoz hakimi Murat Üründü.



'EVİNE YAKIN' DİYE YATIRMIŞ

Cantürk'e sorgusunda bu isimlerle olan irtibatı ve tanıyıp tanımadığı soruldu. Cantürk konsoloslukta çalışırken bu isimlerin o dönem memur olarak görev yaptıkları savunmasında bulundu. Cantürk'e eşinin Bank Asya'daki hesabında 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası hesap artışıyla ilgili de sorular yöneltildi. Cantürk bu soruya, eşine babasından para geldiğini, evine en yakın bankanın Bank Asya olmasından dolayı eşinin parayı bu bankaya yatırdığı savunmasında bulundu.