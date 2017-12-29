ABD Büyükelçiliği: Vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatıldı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ABD misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerinin tamamının yeniden başladığı hatırlatıldı. Ek vize randevularının açıldığı vurgulanan açıklamada, göçmen olmayan vize başvurularına ilişkin bilginin internet sitesinde verildiği kaydedildi.

Buna göre, 28 Aralık'tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açıldı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu mevcut vize randevularına ilave olarak tüm göçmen olmayan vize türleri için randevu vermeye başladı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurular başladı

"UYGUN TARİH BULUNURSA..."

Büyükelçilik, daha önceden randevusu bulunanların internet randevu sisteminde uygun tarih açılmış olması durumunda bunu daha erkene alabileceğini açıkladı.

Türkiye dışındaki ABD misyonlarından alınan randevuların ise korunabileceği ya da Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinden veya İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğundan yeni randevu alınabileceği kaydedildi. Ancak bunun için Türkiye'de yeni vize ücreti ödenmesi gerektiği ifade edildi.

FETÖ'CÜ KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ METİN TOPUZ TUTUKLANMIŞTI

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

İKİ ÜLKE 28 ARALIK'TA VİZE HİZMETLERİNİN YENİDEN BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini 8 Ekim'de askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu. İki ülke, 28 Aralık'ta karşılıklı olarak vize hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

VİZE KRİZİNİN AŞILMASININ ARDINDAN ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA BAŞVURULAR BAŞLADI

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş , " İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak red aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

VİZE HABERİ GELDİ, DOLAR DÜŞTÜ!