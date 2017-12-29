ABD ile vize krizi çözüldü

ABD, Türkiye'ye yönelik vize krizini geri adım atarak çözdü. Türkiye de mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, ABD vatandaşlarına vize rejimindeki kısıtlamaları eşzamanlı kaldırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 8 Ekim'de Türkiye'deki vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamıştı. 6 Kasım'da ise vize başvurularını sınırlı ölçüde yeniden kabul etmeye başladığını duyurdu. Büyükelçilik 19 Aralık'ta da vize randevuları için en erken tarihin Ocak 2019'da olduğunu bildirdi.

Ancak kriz ABD'nin dün geri adım atmasıyla sona erdi. Washington'un bu geri adımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyarak ülkesini 'yalnızlaştırması' da etkili oldu. ABD Büyükelçiliği, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği tüm vize yasaklarını kaldırdı

TÜRKİYE GÜVENCE VERMEDİ

Ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'nin kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. "Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eşzamanlı olarak kaldırılmıştır" denilen açıklamada, ABD'nin açıklamasındaki "Türk yetkililerin verdiği güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden vize hizmetlerinin başlatıldığı" iddiasına da şöyle açıklık getirildi: "ABD'nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD'nin Türkiye'den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz. Öte yandan, ABD'de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye'nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir."

THY de vize kısıtlamasından etkilenen yolcuların bilet iade ve değişikliklerini ücretsiz yapacağını açıkladı.

DOLAR ÇAKILDI BORSA UÇTU

ABD ile vize krizinin çözüldüğü haberleri piyasalarda coşkuyla karşılandı. Vize krizinin tamamen çözüldüğününün duyurulmasıyla dolar 3.76 seviyesine kadar geriledi. Euro da 4.50 seviyesine düştü. Karar Borsa İstanbul'da da yükselişle karşılandı. BIST 100 Endeksi günü yüzde 2.08 yükselişle 114 bin 480 puandan kapattı.

Vize krizi çözüldü Dolar çakıldı!

ÇAVUŞOĞLU TİLLERSON'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesiyle vize krizinin ardından ABD ile diplomatik teması gerçekleştirdi.