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haberi geldi, dolar düştü!

Dolar güne yatay başlamasının ardından Büyükelçiliği'nden kriziyle ilgili çözüm haberiyle 3,78'in altına kadar geriledi. Borsa İstanbul 100 endeksinde de kazanımlar yüzde 2'ye yaklaştı

Giriş Tarihi: 28.12.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 17:42
Vize haberi geldi, dolar düştü!

Noel tatili ve yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken, dolar/TL güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.

'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yasağını kaldıracak olması haberleriyle birlikte Borsa İstanbul'da güçlenme yaşanırken dolarda düşüş gerçekleşti.

Dolar saat 16:50 itibariyle dolar 3.7770 lira seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL bugün en düşük 3,7764, en yüksek 3,8248 seviyesini gördü.

Euro 4.5468 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1941 seviyesinde bulunuyor. Gram altın 157.9 lira seviyesinden alıcı buluyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 13.40 seviyesinde.

BORSA YÜKSELİŞTE

BİST 100 saat 17:06 itibariyle yüzde 1,65 kazanımla 114.000 puan seviyesinde yer aldı

Vize krizi çözüldü Dolar çakıldı!

piyasalar
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Vize haberi geldi, dolar düştü!
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