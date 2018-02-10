Son dakika: Türkiye'den ABD'ye sert cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert'in FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Serkan Gölge'nin yargılanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin Anayasası'na, yasalarına ve delillere göre karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Nauert'in, Serkan Gölge'nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, cevabında, "Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin Anayasası'na, yasalarına ve delillere göre karar verir. ABD'li muhataplarımızın, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Neuert, FETÖ üyeliğinden tutuklanan Serkan Gölge'nin mahkum edilmesinden dolayı "derin kaygı duyduğunu" açıklamıştı.

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.