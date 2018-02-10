Suriye İsrail'in uçağını düşürdü... Şam'da patlama sesleri! Sirenler çalıyor

Suriye devlet televizyonunun haberine göre İsrail uçakları bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girdi. Haberde Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi.

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

İsrail'in F-16'sı düşürüldü!

İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü ve pilotun durumu iyi. Sınırda yaşayanların yarım saat içerisinde çok sayıda patlama sesi duyduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ DUYULDU

Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye Devlet Televizyonu Şam'da yeniden bomba sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

Suriye medyasının aktardığı bilgiye göre İsrail uçakları son 1 saat içerisinde Şam çevresinde 10 üsse saldırdı. Hedeflerden birinin Suriye Cumhuriyet muhafızları 104. tugayı olduğu bildirildi.

SURİYE SINIRINDAKİ GERİLİMİN ARDINDAN İSRAİL HAVA SAHASINI 15 DAKİKA KAPATTI

Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından Tel Aviv yönetimi hava sahasını 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapattı.

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hava sahası 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapatıldıktan sonra yeninden açıldı. Şu anda her şey normal işleyişinde devam ediyor. İsrail'in kuzey bölgesindeki hava sahası ise hala kapalı tutuluyor." dedi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığı ve bir F-16'nın düştüğü belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü. Buna karşılık savaş uçaklarımız, Suriye'deki bazı İran hedeflerini vurdu. Saldırı sırasında uçaksavarlar İsrail jetlerini hedef aldı. Jetlerimizden biri düştü. İran saldırısını ve Suriye'nin verdiği karşılığı İsrail'in egemenliğinin şiddetli bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail ordusu olayları izliyor, değerlendirme ve zorunluluklara göre tüm harekatlara hazır."