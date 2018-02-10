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TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1141 olmuştur."

AA DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 10:08
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.141 olmuştur."

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TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
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