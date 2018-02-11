Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Enes Sarıaslan'ın babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı şehit babasına; "Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Ama biz biliyoruz ki, Akif ne diyor: 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber / Sana aguşunu açmış duruyor peygamber.' Şimdi Enesimiz de aynen ağabeyi gibi peygamber efendimizin aguşuna gidiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim sabrınızı, metanetinizi artırsın" dedi.

Şehit Sarıaslan'ın annesine de sabır dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İnşallah biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Şehit babası İmam Sarıaslan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "Biz de size duacıyız, sizin sayenizde olacak bu iş, bu hükümetin sayesinde olacak. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diye cevap verdi.

Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröre inat ağlamayacağını söylemişti.

"MİLLET VE DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN" DİYEN SARIASLAN, SÖZLERİNE BÖYLE DEVAM ETMİŞTİ:

"Ağlamayacağım. Ağlamak yok. İnşallah bulunduğu yerler başlarına yıkılır. Olacak da. Az kaldı. Allah, Türk askerinin yardımcısı olsun. Allah ve Peygamberimiz yanlarında olsun. Elimizden bu geliyor. Askerlerimize ancak dua gönderebiliriz. Beni de götürseler ben de oğlumun kaldığı yerden devam ederim."