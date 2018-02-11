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Son Dakika Haberi: 'dan flaş açıklama!

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:03
Son Dakika Haberi: TSK'dan flaş açıklama!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

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(Afrin'deki terör örgütü YPG/PYD hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çok namlulu roket atarlarla vuruluyor.)

UÇAKLAR EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNDÜ

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu.

AFRİN'E ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR

'deki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye askeri sevkıyatlar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleri ile Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye yapılan tank ve zırhlı araç sevkıyatı da sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen askeri konvoy, Hatay istikametine doğru seyretti. Bölgeye tank ve zırhlı araçların yanı sıra mühimmat sevkıyatının da sürdüğü belirtildi.

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Son Dakika Haberi: TSK'dan flaş açıklama!
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